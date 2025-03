Cultweb.it - Le ultime volontà di Eleonora Giorgi: ecco le canzoni (struggenti) che ha scelto per il suo funerale

Leggi su Cultweb.it

, scomparsa oggi a 71 anni a causa di un tumore al pancreas, aveva dato disposizioni specifiche per il suoche si terrà mercoledì prossimo alla Chiesa degli Artisti di Roma (in piazza del Popolo), alle ore 16.00. Le esequie saranno celebrare dal Vescovo Antonio Staglianò in un clima denso di bellezza e poesia. “Al miosuonate i Pink Floyd” ha detto l’attrice che ha affidato a una sua cara amica l’incarico di organizzare la celebrazione. In particolare, ha espresso il desiderio che duesiano trasmesse al suo arrivo in chiesa: “Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here. Voglio una in entrata e l’altra in uscita“.Brani di grande intensità emotiva, degli anni ’60-’70, che parlano d’amore e di nostalgia. In particolare, il pezzo dei Pink Floyd era un omaggio al grande Syd Barret, fondatore ed ex frontman della band, allontanato dal gruppo per le gravi dipendenze che compromisero la sua salute mentale.