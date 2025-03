Iodonna.it - Le storie affascinanti di scienziate e studiose che, sfidando i pregiudizi sulle donne, hanno intrapreso studi scientifici e sono riuscite a farsi valere

Nel 1959 Bruno Martino, che molti di noi ricordano per il sentimentale brano Estate, compose una canzone dall’intento profetico dal titolo Nel duemila. Il pezzo, allegro e sincopato, profetizzava un imminente futuro dove tutto sarebbe cambiato: oltre a non mangiare più le fettuccine con il ragù ma solo pillole, saremmo andati sulla Luna con il razzo delle tre e su Venere a prendere il caffè. Arte nello Spazio: i dipinti della pittrice Tara Shakti andranno sulla Luna X Leggi anche › Tre libri per accendere la speranza nel domani Questo immaginario futurista in realtà non si è avverato.