Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 3 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete Questa mattina inizia per voi il diretto influsso di Mercurio che sarà importante per il lavoro e le questioni economiche, i giovani studenti troveranno in questo intelligente pianeta nuovi spunti per lo studio e nuovo orientamento per quanto riguarda il loro futuro professionale. Tutti vi potete aspettare soldi in più. In Ariete questo pianeta diventa anche impulsivo, incostante tende a discutere e a esagerare, ma diventa grande per il desiderio di sapere. Parole nuove in amore. Toro Capacità matematiche e abilità costruttiva saranno accentuate da Mercurio nel segno che vi precede e che sotto il profilo astrologico segnala anche possibili nemici che si muovono alle vostre spalle.