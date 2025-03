Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – «Il fantasma della sua ex mi ossessiona»

Leggi su Iodonna.it

Cara Ester,Non so nemmeno da dove cominciare e delle tante domande che mi affollano la testa non so quale finirò col porti. L’amore parte da se stesse: è la chiave perdi coppia appaganti X Io lo so che le favole non esistono e custodisco avidamente quello che scrivi tu, ho una nota sul telefono che si chiama Ritagli Sacri Ester Viola.