Le radici dell’armonia Armani lascia il segno Luisa Spagnoli romantica sorpresa Susan Fang

Scomporre i ricordi per poterli toccare. Le “memorie d’aria“ disono un sogno delicato e personalissimo. Una collezione che è un tributo alle opere della madre, Ai, pittrice autodidatta. Uno stile etereo quello della giovane designer cinese, che per la seconda volta partecipa alla Fashion week milanese supportata da Dolce e Gabbana. Si cimenta con paillettes e perline, ricreando un mondo colorato e arioso, un po’ sospeso, nel quale si può immaginare la stilista tornare bambina e contemplare la madre dipingere. La memoria che si fa gesto. Un’esperienza estetica che si traduce in abiti arcobaleno e plissé, piumini che ricalcano i motivi delle porcellane cinesi. Poi il lunghissimo cappotto dipinto a mano dalla madre artista. Uno show di colori pastello e accostamenti fiabeschi.