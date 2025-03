Le promesse di riarmo dell’Europa fanno volare i titoli della Difesa | +15% per l’italiana Leonardo

Leggi su Open.online

Non è ancora chiaro cosa ne sarà davveropromessa di Ursula von der Leyen sulla necessità di riarmare l’Europa. Fatto sta che le parolepresidenteCommissione europea hanno già avuto un primo effetto concreto: farin Borsa ilegati alla. Al Consiglio europeo di giovedì 6 marzo, von der Leyen presenterà un «piano completo» per ildel Vecchio Continente, che passerà inevitabilmente per un sostanziale aumentospesa destinata al comparto militare. Tanto è bastato per entusiasmare i mercati e spingere gli investitori a comprare le azioni delle principali aziende diha aperto la giornata con una fiammata del 17,5%, per poi attestarsi a metà giornata intorno al 15%. Stesso discorso anche per gli altri big del settore, come la tedesca Rheinmetall, che guadagna il 16% in giornata e il 61% da inizio anno.