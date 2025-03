Quotidiano.net - Le potenze nucleari. L’asse franco-inglese è il punto di partenza

Leggi su Quotidiano.net

Zelensky ha tenuto. Dopo lo scontro brutale con Trump e Vance, il presidente ucraino ha guadagnato una mobilitazione per l’Ucraina come non si vedeva da due anni. Soprattutto ha rafforzato un palcoscenico per l’Europa. Una resa l’avrebbe ridotta a soggetto comprimario in una negoziazione tra Trump e Putin. Il presidente americano rispetta i soldi duri, la potenza aggressiva, l’interesse nazionale, gli elettori: vuole staccare la Russia dalla Cina e organizzare a suo modo l’equilibrio globale. Putin, dopo tre anni di sconfitte e isolamento, rispetta solo la potenza imperiale, la forza bruta, esalta la sua visione etnico-imperiale del mondo russo: cerca in Trump una via d’uscita. In realtà, nelle settimane passate non si era visto nessun piano concreto, solo un tavolo di negoziati, ma senza Ucraina e senza Europa.