Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Stickler incontenibile a destra. Maldonado, che gol su punizione

CECCHINI 6 Il Sasso Marconi non si vede quasi mai dalle sue parti, tranne in occasione del calcio di rigore. DONIDA 6 Poco sollecitato per l’intera durata della sfida. POLVANI 6,5 Blocca molto bene Mancini. CUOMO 6 Prima frazione in controllo, in cui non commette alcun errore. (dal 1’ st MAZZEI 6 Rimpolpa il reparto difensivo con energia e cattiveria agonistica).7,5 Domina sulla fascia: gol col piede debole e assist. BASANISI 6,5 Con un paio di strappi dei suoi mette in difficoltà la retroguardia avversaria (dal 11’ st GRESELIN 6 L’ingresso è positivo, anche se compie un paio di errori in alcuni contropiede).7,5 Regia perfetta e gol del raddoppio col suo marchio di fabbrica: unaall’incrocio. BOCCIA 6,5 Elegante col pallone tra i piedi, si fa vedere spesso in zona offensiva (dal 11’ st GRILLI 6 Entra con voglia di incidere, sfortunato sul rimpallo in area che porta al penalty).