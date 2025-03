Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Benetti utilissimo. Cooke a rimbalzo è un dominatore

Leggi su Sport.quotidiano.net

DELLA ROSA 8 Il capitano è il capitano, ha il sangue biancorosso e quando in ballo c’è l’onore della sua città non c’è niente che lo possa fermare. FORREST 7,5 Il solito folletto che si scatena quando conta. Non si è mai tirato indietro, mai una polemica finendo per essere un elemento importante per la squadra. SACCAGGI 9 Si è preso la squadra sulle spalle, ha lottato su ogni pallone, ha difeso su tutto e su tutti. Non toccategli Pistoia, appunto, altrimenti si arrabbia.7,5 Mister utilità è tornato.9 Domintarore a rimnalzo. Il migliore con Saccaggi e Paschall. PASCHALL 9 Talento allo stato puro. Se solo avesse trovato una situazione diversa, vedi quella dello scorso anno, avremmo potuto godere appieno di un giocatore che non ha eguali. CERON 6,5 Un esordio in biancorosso più che positivo per spirito di abnegazione e voglia di dare una mano alla squadra.