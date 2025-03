Metropolitanmagazine.it - Le milky nails potrebbero tornare in trend per la primavera 2025? La risposta è sì

Le tendenze nel mondo della manicure cambiano velocemente, ma ci sono alcuni look che restano sempre attuali. Tra questi, spicca la nuova ossessione beauty del momento: le. Perfette per chi ama unghie curate ma dall’aspetto naturale, stanno spopolando grazie alla loro eleganza discreta e alla versatilità che si adatta a qualsiasi stile.Cosa sono le?Lesono una versione più sofisticata della classica manicure neutra. A differenza del bianco opaco, questo stile gioca su una finitura semi-trasparente, con sfumature lattiginose che donano un effetto delicato e raffinato alle unghie. L’esperta di manicure delle celebrity, Steph Stone, le descrive come la soluzione ideale per chi desidera un look neutro ma senza sfumature rosate o troppo calde.Questa tendenza si inserisce perfettamente nel fenomeno del quiet luxury, ovvero la celebrazione di uno stile curato, ma senza ostentazione.