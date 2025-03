Lortica.it - Le Iene denunciano 53enne per violenza sessuale sulla figlia 14enne della compagna: la drammatica storia degli abusi e l’aggressione ai giornalisti

Leggi su Lortica.it

Una vicenda sconvolgente didomestica è emersa durante la puntata di ieri sera de Le, in onda su Italia 1. Il servizio, condotto dal giornalista Luigi Pelazza, ha portato alla luce unadisessuali su una minorenne, oggi 17enne, perpetrati da unnapoletano trapiantato a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. L’uomo, compagnomadrevittima, è stato denunciato pere aggressione dopo essere stato raggiunto dalla troupe televisiva.La giovane, che all’epoca dei fatti aveva solo 14 anni, ha raccontato di aver subito ripetutida parte dell’uomo. “Non appena mia madre usciva di casa, lo ritrovavo nel mio letto e mi violentava”, ha dichiarato la ragazza, oggi in una comunità protetta. Per difendersi, l’adolescente è riuscita a registrare di nascosto quattro video, definiti dalla trasmissione “estremamente brutali”.