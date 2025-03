It.insideover.com - Le giravolte di Boris Johnson sull’Ucraina

Non è più primo ministro, ma in queste settimane si sta dando un gran da fare per darlo a credere. Stiamo parlando di, ex premier britannico in carica dal 2019 al 2022, divenuto famoso in Patria e al di là della Manica per aver portato a compimento la Brexit e per essere stato un irriducibile sostenitore di Kiev nella guerra contro Mosca. Il conflitto in Ucraina, per l’appunto, è diventata ultimamente la materia preferita da “BoJo” (soprannome con cui è chiamato in gergo giornalistico) e rispetto alla quale ama dispensare interventi quasi come se ambisse a diventare il primo della classe nonostante non ricopra più nessuna carica pubblica. Recentemente, in occasione della conferenza Yalta European Strategy – evento organizzato dalla Viktor Pinchuk Foundation, entità filantropica ucraina – ha elogiato l’accordo abbozzato dagli americani relativamente all’estrazione di terre rare e risorse minerarie che popolano il sottosuolo ucraino per valore di centinaia di miliardi di dollari.