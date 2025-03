Forlitoday.it - Le fiamme trasformano l’auto in uno scheletro: schiuma per domare il rogo

Leggi su Forlitoday.it

I Vigili del Fuoco sono intervenuti lunedì mattina per un incendio che ha trasformato in un ammasso di lamiere un'auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 in via del Tesoro.