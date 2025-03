Bergamonews.it - “Le donne della Bibbia”, l’organista Rattini emoziona con l’omaggio all’universo femminile delle Scritture

Bergamo. Un omaggio alle figure femminili nelle Sacre, alleche evolvono nei propri intenti, rimanendo fedeli alle promesse fatte, tradotto in musica. Questo è stato il concerto “Le” tenutosi domenica 2 marzo alla Chiesa dell’Adorazione dell’IstitutoSuore Sacramentine di Bergamo.Primo appuntamentorassegna musicale “Come un sole che ci scalda nella notte – Sentieri musicali sulle traccesperanza”, il concerto (una produzione Box Organi) ha visto protagonistaStefano, per oltre trent’anni titolare dell’organoCattedrale di Trento.che è stato salutato con diversi applausi, durante l’esecuzione di brani che variavano per composizione e ritmo, divisi simmetricamente in due parti, dedicate all’Antico ed al Nuovo Testamento.