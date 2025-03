Lanazione.it - Le associazioni ambientaliste contro il parcheggio di San Giusto

Pisa, 3 marzo 2025 - Legambiente Pisa e il Comitato in difesa degli Alberi Pisa, pur apprezzando la realizzazione di un parco giochi per bambini, si oppongono alla costruzione di unda 37 posti auto in San. Scrivono gli ambientalisti: "È di novembre la notizia dell'approvazione del progetto di riqualificazione dell'area nei pressi del villaggio Apes in Via di Goletta nel quartiere di Sana firma Pisamo che prevederebbe la conversione di un'area attualmente recintata a verde spontaneo a parco giochi per bambini e acon capienza di 37 posti auto. A seguito della visione del progetto esecutivo, Legambiente Pisa e il Comitato in difesa degli Alberi Pisa si dicono favorevoli al parco giochi, mentre rimangono contrarie alla realizzazione delche sarebbe costruito proprio accanto all'area giochi.