Le ambiguità e le gelosie di Meloni al summit londinese sull’Ucraina

La risposta europea alla scena nel “saloon ovale” della Casa Bianca c’è. Tutta l’Europa tranne Viktor Orbán e quell’altro, come si chiama, Robert Fico, più il Canada di Justin Trudeau e persino la Turchia (c’era il ministro degli Esteri Hakan Fidan) ieri a Londra, sotto l’intelligente regia di Keir Starmer – dopo anni la Gran Bretagna ha ritrovato un vero leader – ha espresso il suo appoggio incondizionato all’Ucraina di Volodymyr Zelensky. Per anni si è chiesto che l’Europa parlasse con una voce sola: ieri, in un formato ancora più largo, è accaduto proprio questo. «I leader europei devono farsi avanti in un momento irripetibile», ha detto Starmer in apertura del. Il premier britannico ha sottolineato la presenza di Zelensky ribadendo che i Paesi europei saranno con lui e con l’Ucraina «per tutto il tempo necessario», dato che «ottenere un buon risultato per l’Ucraina non è solo una questione di giusto o sbagliato: è vitale per la sicurezza di ogni nazione».