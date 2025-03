Internews24.com - Lazio, Baroni: «Abbiamo vinto ma serve più maturità»

di Redazione: le parole dell’allenatore biancoceleste dopo MilanL’allenatore dellaMarco, intervistato dai microfoni di Dazn ha esternato a caldo la sua gioia per il successo ottenuto in modo rocambolesco al Meazza contro il Milan. Adesso il club biancoceleste si trova a otto punti di distanza dall’Inter.LAVORO DI SQUADRA – «L’approccio è stato buono, ma dobbiamo lavorare per diventare una grande squadra sia in allenamento che in partita.fatto venti tiri e siamo stati puliti nel gioco, mapiùmeritato la vittoria, anche se in superiorità numericacommesso un errore di valutazione nel gestire il vantaggio».SULLA SUPERIORITA’ NUMERICA NON SFRUTTATA – «La crescita passa anche attraverso queste situazioni. Dovevamo chiudere il primo tempo con più di un gol di vantaggio viste le occasioni create.