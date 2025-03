Milanotoday.it - L'azienda milanese che paga l'università a 20 ragazze

Venti borse di studio per altrettante giovani donne che stanno perseguendo un percorso di studio universitario in computer science nell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o in un paese balcanico non appartenente all'Ue. Si tratta dell'iniziativa dell'Bending Spoons che rinnova.