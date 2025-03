Ilveggente.it - Lavori in corso a casa Sinner: il tennis può aspettare

Leggi su Ilveggente.it

Jannikmette da parte ildopo l’accordo stipulato con l’Agenzia mondiale antidoping: è deciso, ecco cosa farà nelle prossime settimane.La cosa più importante, al di là di tutto, è che l’accordo stipulato con la Wada abbia sancito, una volta per tutte, la fine di questa vicenda. Jannikha giocato per quasi un anno con questa spada di Damocle puntata addosso, per cui va da sé che il fatto di essere addivenuto ad una soluzione, per quanto di certo non piacevole, possa avergli permesso, finalmente, di tirare un sospiro di sollievo.in: ilpuò(AnsaFoto) – Ilveggente.itAnche perché è doveroso ricordare, in questa situazione, che non tutti i mali vengono per nuocere. Sì, è vero che il numero 1 del mondo non potrà giocare per tre, lunghissimi, mesi, ma è anche vero che potrà sfruttare questo stop inaspettato per lavorare più intensamente di quanto non possa fare di solito.