Lanazione.it - Lavori edilizi, mobili, barriere architettoniche e affitti brevi: le novità

Nel modello 730/2025 sono state introdotte diversefiscali per chi ha sostenuto spese legate alla casa nel 2024. Tra le principali modifiche c’è la riduzione dell’aliquota del Superbonus, che per le spese effettuate nel 2024 passa al 70% (salvo eccezioni). La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, senza possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. Anche per gli interventi rientranti nel Sismabonus e per quelli finalizzati all’eliminazione delle(previsti dall’articolo 119-ter del D.L. 34/2020), la detrazione è confermata con una rateizzazione in dieci anni, rendendo quindi meno immediato il recupero fiscale per chi effettua i. Un’altrariguarda il Bonus, che subisce un’ulteriore riduzione del tetto massimo di spesa agevolabile: nel 2024 il limite scende da 8.