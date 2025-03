Lanazione.it - Lavoratori e istituzioni insieme per il futuro della Hsg e del Casentino

Arezzo, 3 marzo 2025 – “Abbiamo chiesto al sindaco di Castel San Niccolò di verificare la possibilità di un incontro tra ie consiglieri e assessori non solo del suo Comune ma anche di quelli di Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia e cioè quelli maggiormente interessati aldi questa unità produttiva”. Alessandro Mugnai, Filctem Cgil, ha scritto una lettera ad Antonio Fani proponendo un’iniziativa in grado di rafforzare i legami tra iHsg e la comunità locale del. “Questa paradossale vertenza è in una fase stringente e delicata malgrado l'azienda sia in piena attività senza aver mai fatto ricorso ad ammortizzatori sociali e, nei fatti, distinguendosi dal comparto tessile che sta attraversando un serio periodo di crisi. È bene ricordare che la filiera tessile casentinese, benché oggi esposta alle notevoli difficoltà del settore, continua a rappresentare un patrimonio produttivo di tutto il territorio anche per la tipicità dei prodotti stimati e riconosciuti internazionalmente per la qualità.