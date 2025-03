Ilrestodelcarlino.it - L’Avis premia i suoi donatori. Riconoscimenti per 96 soci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Savignano sul Rubicone durante un momento informativo al ristorante Villa delle Rose a Canonica di Santarcangelo, presenti il sindaco Nicola Dellapasqua, il comandante dei carabinieri di Savignano Salvatore Pagano e il presidente di RomagnaBanca Corrado Monti e il presidente provinciale Avis Lino Morgagni, hato 96per le donazioni effettuate. Sono stati 34 con 8, 24 con 16 e 13 con 24. Ben 16 iti con diploma e benemerenza in oro per 50 donazioni: Stefano Amaduzzi, Arianna Bazzocchi, Gianluca Bertozzi, Edgardo Mariano Branducci, Monia Dellapasqua, Davide Domeniconi, Andrea Gasperoni, Roberto Gidiucci, Manuele Lessi, Daniele Morgana, Roberto Nini, Daniela Paganelli, Barbara Rigoni, Miriam Sapignoli, Claudia Savini e Milena Tognacci. Per 75 donazioni due iti con diploma e benemerenza in oro con rubino: Raffaele Beleffi e Giuliano Magnani.