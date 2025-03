Thesocialpost.it - L’auto volante è realtà: ecco il primo incredibile volo. Quanto costa e come funziona

Leggi su Thesocialpost.it

Ci capita sempre più spesso di dire che il futuro è diventato. La tecnologia fa passi da gigante ogni giorno, e così, dopo l'intelligenza artificiale che fa cose incredibili,. Si tratta della Alef Model A, un veicolo elettrico rivoluzionario, capace di decollare verticalmente in qualsiasi momento. È infatti progettata per viaggiare su stradauna normale automobile, ma al bisogno decolla e addio traffico cittadino. La notizia è stata appresa dopo la pubblicazione di un video da parte di Alef Aeronautics, la startup statunitense che ha progettato il prototipo. Il video ritrae uno dei primi test a San Mateo, in California:decolla da ferma, si solleva e vola a bassa quota sopra la città.