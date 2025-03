.com - Laureus Awards, Biles, Marchand e Duplantis in nomination

toc (Adnkronos) – L’annuncio della rosa dei candidati aiWorld Sports, gli Oscar dello sport, avvenuto stamattina a Madrid, fa partire di fatto il conto alla rovescia per il più grande spettacolo dello sport. L’edizione di quest’anno si presenta come una straordinaria celebrazione dei più grandi successi sportivi dell’anno solare 2024, impreziosita dalla partecipazione degli eroi delle Olimpiadi di Parigi, dei campioni del Grande Slam, dei primatisti mondiali, e non solo. Il 2025 segna il 25° anniversario deiWorld Sports, motivo per cui l’evento di quest’anno cercherà di onorare il passato, celebrare il presente, e ispirare le generazioni future. Nell’ultimo quarto di secolo la statuetta “The” è diventata il premio più ambito nel suo genere tra gli sportivi e le sportive d’élite.