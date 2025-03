Iodonna.it - L'attrice ha portato l'italianità sul palco del Dolby Theater. L'abito barocco non è passato inosservato

Un lookfirmato da una delle più grandi maison italiane. Alba Rohrwacher hasul red carpet degli Oscar 2025 unValentino Haute Couture parte della prima collezione firmata da Alessandro Michele. L’ha presentato il premio come miglior fotografia. Alba Rohrwacher e i premi vinti “per sbaglio” guarda le foto I dettagli del look che Alba Rohrwacher hasul red carpetParole d’ordine abbondanza e barocchismo per l’indossato da Rohrwacher la sera del 3 marzo, in occasione della 97esima edizione degli Oscar.