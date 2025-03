Iodonna.it - L'attore ha ingraziando tutti, ma soprattutto la sua fidanzata Georgina Chapman

La vittoria era nell’aria: Adrien Brody porta a casa il suo secondo Oscar per la categoria migliorprotagonista con una interpretazione a dir poco sbalorditiva. In The Brutalist, diretto da Brady Corbet, è László Tóth, personaggio inesistente eppure indimenticabile. Niente da fare per Timothée Chalamet, che accoglie la sua seconda sconfitta, dopo quella del 2018 per colpa di Gary Oldman, con una espressione non particolarmente gaudiosa. Sarà tutta colpa del suo discorso egoriferito agli Sag Awards? Adrien Brody in “The Brutalist”: «Il mio architetto in fuga, una storia di famiglia» X Leggi anche › “The Brutalist”: la recensione del film con Adrien Brody, Felicity Jones Adrien Brody vince l’Oscar 2025 come miglioreprotagonista per The Brutalist.