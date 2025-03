Dayitalianews.com - Latina, volontari in azione: raccolta straordinaria di rifiuti sul lungomare

Plastic Free e cittadini insieme per l’ambiente: eliminati oltre 1.200 kg diUn’concreta per proteggere il territorio e sensibilizzare la cittadinanza: domenica 2 marzo, ildiè stato il centro di un’importante operdi pulizia ambientale. L’evento, promosso dall’associPlastic Free con il patrocinio del Comune di, ha visto la partecipdi numerosi, uniti dall’obiettivo comune di ripristinare il decoro della spiaggia di Ponte Mascarello.Un grande sforzo collettivo per un ambiente più pulitoCirca 45, tra cui rappresentanti delle sezioni Plastic Free di Terracina, Sermoneta e Viterbo, si sono messi all’opera per raccogliere 1.250 kg di, tra cui pneumatici, ingombranti e plastica abbandonata. L’intervento si è reso necessario soprattutto a seguito delle recenti mareggiate, che hanno contribuito ad accumulare grandi quantità di detriti lungo la costa.