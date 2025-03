Sport.quotidiano.net - L’Atalanta, i conti in porta tornano: da quattro partite non subisce gol

Bergamo, 3 marzo 2025 –ha abbassato la saracinesca. Da un mese e mezzo la Dea ha blindato la sua: appena due gol subiti in campionato nelle ultime sei gare. Contro il Torino e contro il Como. Addirittura nelle ultimegiornate lanerazzurra è rimasta inviolata, ritoccando un record di invulnerabilità che risaliva alla lontanissima stagione 96-97, con Mondonico in panchina e Ferron tra i pali. Dea che in generale in campionato sta prendendo pochi gol: 26 in totale da agosto, di questi 12 nelle prime cinque giornate, quando il mercato aveva tolto equilibrio alla squadra, dalla sesta giornata in poi i nerazzurri hanno incassato appena 14 reti. Di queste tre a gennaio contro il Napoli nella sconfitta interna per 3-2 e due contro l’Empoli a dicembre nella vittoria interna per 3-2.