L’Ascoli a Perugia per riscattarsi | Dobbiamo ispirare Corazza

La volata di fine campionato delparte da. I bianconeri di Cudini stasera nel posticipo del lunedì (avvio alle 20.30 con diretta tv su Rai Sport) cercheranno di portare a casa quella vittoria necessaria per dimenticare in fretta il brutto scivolone interno con la Ternana. Conquistare i tre punti sarebbe un passo davvero fondamentale per restare agganciati al treno delle pretendenti in corsa per gli ultimi posti playoff disponibili. Tra alti e bassi il cammino del Picchio entra ufficialmente nei suoi due mesi decisivi. Uno dei possibili snodi sarà rappresentato da un "Curi" capace di riservare tanti dolori e qualche gioia recente. Il confronto programmato vedrà duellare due squadre in difficoltà, ma entrambe alla ricerca della rispettiva svolta. In casa Ascoli il tecnico Cudini ha perso qualche altro pezzo rilevante e dovrà per forza di cose fronteggiare una pericolosa emergenza in difesa che lo costringerà ad adattare qualche elemento in altre vesti.