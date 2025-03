Calciomercato.it - “Lasciamo in pace Tassotti”: via Conceicao, scelto il nuovo allenatore

Il Milan non riesce a rialzarsi e perde anche contro la Lazio: per il tecnico portoghese il destino appare segnato, non c’è altra soluzioneTerza sconfitta consecutiva e potrebbero considerarsi quattro se si tiene in conto anche il pareggio contro il Feyenoord che ha significato l’eliminazione dalla Champions. Per il Milan le ultime settimane sono state quelle del tracollo definitivo.“in”: viail(LaPresse) – Calciomercato.itNono posto in classifica, quarto posto che stasera potrebbe essere lontano undici punti, tensione alle stelle con i tifosi. Sergionon si aspettava certo questo epilogo quando a fine dicembre è stato chiamato per sostituire Fonseca, e ancora meno quando il 6 gennaio riusciva a vincere la Supercoppa.Quella, invece, si è rivelata essere soltanto un’illusione, prima che si tornasse alla solita normalità fatta soprattutto di cadute rovinose come quella di ieri sera contro la Lazio.