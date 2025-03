Quotidiano.net - L’arte dei luoghi di Daniel Buren: "Idee? Combino storie e paesaggi"

"Magnifique". Lo dice e lo ripete guardandosi attorno, qui dall’altana di Palazzo de’ Rossi, spalancata ad angolo giro sulla città di Pistoia: di là il Campanile di piazza del Duomo, a fianco, appena visibile, il Battistero, e a destra la cupola del Vasari. "Magnifique": prende il telefonino dalla tasca, scatta foto. A voler cercare in quella ragnatela urbana non ci vuole molto per individuare queidai quali lo stessoè passato: il padiglione dell’emodialisi del vecchio ospedale del Ceppo e poi più in là, quell’oasi di arte ambientale costruita da Giuliano Gori che è Villa di Celle, a svettare sulle colline di Santomato. Manca all’appello la Villa medicea La Magia di Quarrata. Da qui non si vede. Qui l’artista francese, tra i nomi più autorevoli e influenti della scena artistica, nel 2005 ha realizzato Muri Fontane a tre colori per un esagono, monumentale fontana piena delle sue firme artistiche: il colore, le bande verticali larghe 8,7 centimetri, la luce.