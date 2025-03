Quifinanza.it - L’argento e i suoi fratelli: dove può arrivare il rally

Si parla tanto di oro, perché i quasi 3.000 dollari raggiunti dal metallo prezioso impressionano i più, ma c’è una performance che non passa inosservata agli addetti ai lavori e non ha nulla da invidiare a quella dell’oro: è quella del. Il metallo, per moli versi simile all’oro, prosegue il suoin sordina, assieme agli altri metalli “industriali”, che stanno beneficiando di condizioni particolarmente favorevoli sui mercati internazionali. Ma vediamo quali sono questo metalli e perché stanno correndo tanto.La performance del‘oro ha certamente tenuto banco con una performance dell’8,8% da inizio anno, magli tiene testa e da inizio anno ha già guadagnato l’8,5%, posizionandosi a 31,70 dollari l’oncia. Da marzo dello scorso anno si registra un rialzo del 32%, mentre negli ultimi tre anni la performance è pari a +23%.