Ilnapolista.it - L’arbitro che ha espulso Fonseca: «Stava cercando di sferrarmi un pugno o una testata»

L’Equipe ha intervistato Benoît Millot, 43 anni,che domenica ha diretto la partita tra Lione e Brest (2-1). È stato lui a subire la crisi di nervi dell’allenatore del Lione, Paulo(ex Milan). Tutto nasce da un controllo Var su un possibile rigore da assegnare al Brest. Evidentemente la scelta delnon è piaciuta ache ha, senza alcun dubbio, reagito come mai nella vita si dovrebbe.aggredito da: «Non ho nemmeno avuto il tempo di dirgli che non assegnavo il rigore»Leggi anche:vince e impazzisce in Francia:per urla e testa a testa conMillotCosa è successo all’inizio con Paulo? Prima un cartellino giallo, poi uno rosso:«L’ammonizione del primo tempo (43?) è arrivata dopo un calcio di punizione del Brest non lontano dalla zona tecnica del Lione.