Sport.quotidiano.net - L’applauso al gruppo: "Freeman fa reparto da solo, ma faccio fatica a esaltarne uno solo». Caja soddisfatto: "Di più non potevamo fare. E finalmente riavremo con noi anche Gabriel»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Oggi pensare dimeglio era impossibile. I ragazzi sono stati encomiabili". Getta tutta se stessa oltre l’ostacolo la Fortitudo, che fa fronte alla sua infermeria con una gara totale, se si pensa agli assenti e alle condizioni di Fantinelli e Bolpin, rimessi in piedi all’ultimo nonostante la febbre. "Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo – dice coach Attilio– e nonostante la situazione in cui versavamo. Son stati tutti bravi e hanno dimostrato spirito e attaccamento, a turno è capitato a tutti quest’anno. Lo staff medico si è prodigato e ha seguito i ragazzi: il mio ringraziamento va a loro, così come al settore giovanile che ci ha permesso di preparare la partita venerdì e sabato". Due punti di testa e di cuore. "È la vittoria di tutti, combattuta e meritata e portata via con grande cuore, soprattutto nel momento di difficoltà in cui loro vedevano il canestro grandissimo e abbiamo accusato un po’ di flessione.