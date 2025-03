Anteprima24.it - L’AORN San Pio di Benevento aderisce al World Obesity Day: screening gratuiti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDomani 4 marzoSan Pio dialDay, la Giornata Mondiale dell’Obesità. Istituita nel 2015 dallaFederation,l’iniziativa ha l’obiettivo ambizioso di invertire la crisi globale dell’obesità.La giornata ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni e di incoraggiare la prevenzione dell’obesità, evitando discriminazioni, pregiudizi e l’uso di un linguaggio stereotipato e stigmatizzante sulle persone che vivono con l’obesità. L’Obesità rappresenta una delle cause determinanti dell’insorgenza delle patologie cronico-degenerative come il diabete, l’insufficienza cardiaca e renale, le neoplasie. Presso l’IPAS Nutrizione e Dietetica dell’A.O. San Pio di, i pazienti in sovrappeso ed obesi sono trattati con le più moderne tecniche diagnostiche e nutriterapiche, secondo i principi della Medicina di Precisione, che individualizza le prescrizioni nutrizionali con lo studio accurato del singolo paziente.