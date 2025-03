Ilrestodelcarlino.it - Lanzetti si chiama fuori: "Non sarò io il presidente della Confcommercio"

Il suo nome per la presidenza di, dopo la morte di Gianni Indino, è sul tavolo da giorni. In molti pensano che Giuliano, titolare del ristorante Bounty, abbia le caratteristiche giuste per sostituire Indino. Qualcuno gli ha proposto di candidarsi.ne ha parlato con vari soci die alla fine ha deciso dirsi. "Non mi candido aprovinciale di. Sono lusingato da chi mi ha cercato o mi ha fatto capire che c’era gradimento sul mio nome. È un onore per me: sono nell’associazione da tanti anni e credo molto nel ruolo di. Ma non riuscirei ad assolvere il compito come vorrei e come questo incarico richiederebbe". Cosa l’ha spinta a decidere di non candidarsi?"I miei impegni lavorativi. Mando avanti due realtà, il Bounty e Pienissimo, azienda che supporta i ristoratori nella gestione del marketing e delle attività di cui sono tuttora amministratore delegato (anche se Zucchetti ha rilevato la maggioranza), che hanno insieme 170 dipendenti.