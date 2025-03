Tvplay.it - L’annuncio di Giuntoli su Thiago Motta e il calciomercato: “Non tutti…”

Leggi su Tvplay.it

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano, è intervenuto in occasione del match contro l’Hellas Verona in risposta alle polemiche delle ultime settimane su mister.Passano i giorni, ma è ancora cocente la sconfitta della Juventus in occasione del match di Coppa Italia, valido per i quarti di finale, contro l’Empoli. Un’eliminazione ai rigori, che dà la dimensione di una stagione che sembra non aver mai ingranato in quanto a continuità. Perciò genera momenti di ripensamenti profondi su alcune scelte compiute. Queste probabilmente andranno riviste in estate dalla dirigenza e quindi anche dal direttore sportivo, Cristianodisue il: “Non tutti.” (LaPresse) – tvplay Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nel pre-gara del monday match il dirigente non si è nascosto.