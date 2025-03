Sport.quotidiano.net - L’analisi. Morutan o Tramoni: sfida a colpi di talento

? Questa la domanda che è rimbalzata dopo la sconfitta del Pisa contro il Sassuolo. Sì, perché, se nella gara d’andata giocata a Santo Stefano il numero undici fu protagonista con una doppietta, al Mapei Stadium il numero undici è stato probabilmente il peggiore in campo tra le fila nerazzurre. Tre occasioni nitide non messe a segno. "All’andata certe partite non le avremmo perse" ha dichiarato Inzaghi, e il discorso possiamo focalizzarlo anche sul trequartista. L’allenatore ha detto che i continui stop nel corso della stagione iniziano a farsi sentire per lui, che nel 2025 ha visto un sensibile calo nei propri numeri: quattro partite saltate e solamente un gol segnato in sette sfide totali. Una tendenza negativa, rispetto alla straordinaria prima parte di stagione, quando aveva segnato otto gol in quattordici partite, servendo anche due assist.