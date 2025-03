Iodonna.it - L’amazzone dell’autunno inverno 2025-2026 di Sirivannavari

Un nome nome affascinante che viene da lontano e che non si dimentica facilmente.non è solo un brand di lusso, ma un punto di riferimento per stile, cultura e savoir-faire. Dietro questa maison si cela l’estro di SAR la PrincipessaNariratana Rajakanya, erede della famiglia reale thailandese e capace di fondere la tradizione artigianale con un’estetica contemporanea audace e sofisticata. Per l’autunnoci porta nel mondo dell’equitazione fra eleganza senza tempo e un pizzico di estro contemporaneo. L’ispirazione della principessa nasce dalla sua grande passione per il mondo equestre, a cui è dedita anche come atleta a livello internazionale. L’eredità stilistica di una principessaSAR PrincipessaNariratana RajakanyaDopo una formazione accademica che l’ha portata dalla Chulalongkorn University di Bangkok all’Institut Français de la Mode di Parigi, la principessaNariratana Rajakanya ha affinato il proprio talento lavorando presso alcune delle più grandi maison del lusso come Christian Dior, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo, Balmain e Bulgari.