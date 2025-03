Quotidiano.net - L’alleanza dei volenterosi

Il titolo arriva per ultimo: tra Russia e Ucraina subito una tregua di un mese, "nell’aria, nei mari e nelle infrastrutture energetiche", chiedono Keir Starmer ed Emmanuel Macron a conclusione del summit di Londra per sbloccare l’accidentato percorso "verso una pace duratura". È una richiesta ai belligeranti, ma anche a Donald Trump, che arriva – per bocca di Macron a Le Figaro – quando i 19 protagonisti del vertice sono già ripartiti. Un’accelerazione che segna una giornata già carica di novità. Oltre al piano dettagliato per lo stop ai combattimenti su "un fronte equivalente alla linea Parigi-Budapest", anche una "coalizione di Paesi volonterosi". Primi della lista Regno Unito e Francia, disposti a mobilitare fino a 30mila uomini in operazioni di peacekeeping. Ma la lista rimarrà aperta anche a ingressi successivi: "Possibilmente a uno o due altri Paesi.