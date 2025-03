L’allarme di Papa Francesco | Non sarà la tecnocrazia a salvarci Così si impone la legge del più forte

Leggi su Open.online

«Il nostro modo di intendere la creazione continua va rielaborato, sapendo che nonla: assecondare una deregulation utilitarista e neoliberista planetaria significa imporre come unica regola ladel più. È unache disumanizza». Sono le parole del messaggio cheha scritto dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverato, e rivolto ai partecipanti dell’Assemblea generale della Pontificia Accademia per la vita. «Dobbiamo purtroppo constatare una progressiva irrilevanza degli organismi internazionali, che vengono minati anche da atteggiamenti miopi, preoccupati di tutelare interessi particolari e nazionali. Eppure, dobbiamo continuare a impegnarci con determinazione per organizzazioni mondiali più efficaci, dotate di autorità per assicurare il bene comune mondiale, lo sradicamento della fame e della miseria e la difesa certa dei diritti umani fondamentali», ha aggiunto.