L’allarme di due virologi americani sul nuovo Coronavirus scoperto a Wuhan | Poche precauzioni in quel laboratorio

Leggi su Open.online

«La recente ricerca sui virus dovrebbe allarmarci». Si intitola così l’op-ed pubblicato sul New York Times e che porta la firma di due dei massimistatunitensi: Ian Lipkin e Ralph Baric, che insegnano rispettivamente epidemiologia alla Columbia University ea all’Università del North Carolina.dei due esperti riguarda la scoperta di un– la città cinese da cui si crede che abbia avuto origine la pandemia mondiale da Covid-19 – in grado di passare agilmente dai pipistrelli agli esseri umani.La misure di sicurezza «insufficienti»«Ci preoccupa come alcuni scienziati conducano esperimenti sui virus in modi che potrebbero mettere in pericolo tutti noi», scrivono Lipkin e Baric sul New York Times. Prima di tutto, i due esperti ci tengono a fare una precisazione: «Non vogliamo suggerire che l’istituto sia responsabile per la pandemia di Covid, né che ilvirus possa provocare la prossima».