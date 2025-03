Ilrestodelcarlino.it - L’algoritmo del successo: "Dalla scuola allo sport, così si diventa grandi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una medaglia d’oro alle Olimpiadi. La vittoria nella finale di Champions League. Una performance brillante in qualunque ambito lavorativo. Tutti successi dovuti a una combinazione armoniosa di più fattori, sia personali che ambientali. Un mix perfetto in cui la fortuna, il caso, il cosiddetto ‘essere predestinati’ contano poco o nulla: è una delle conclusioni cui è giunto, dopo uno studio durato oltre dieci anni, il gruppo di ricerca guidato da Filippo Ferrari, docente di Leadership ai corsi di Economia del Campus universitario di Forlì. L’articolo scientifico che ne ha restituito gli esiti è stato pubblicatoprestigiosa rivista ‘Business Process Management Journal’. Professor Ferrari, cominciamo da un esempio. Cosa rende Jannik Sinner il numero uno al mondo nel tennis? "Per prima cosa, è dotato di un fisico e di una personalità adeguati al gioco del tennis (caratteristiche personali).