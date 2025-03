Lopinionista.it - L’alba dell’impressionismo. Parigi 1874: la mostra al cinema

Arriverà all’8 e 9 aprile come nuovo appuntamento della stagione ella Grande Arte aldi Nexo Studios “”, il film diretto da Ali Ray che ci guida tra le sale dellache il Musée d’Orsay ha dedicato ai 150 anni del movimento (elenco sale a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dal 7 marzo).Il 15 aprileapriva ala primaimpressionista. «Affamati di indipendenza», Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Sisley, Cézanne avevano deciso di trasgredire le regole organizzando la loro, al di fuori dalle vie ufficiali: nasceva così l’impressionismo. Per celebrare questo epocale anniversario, il Museo d’Orsay ha presentato circa 130 opere, volgendo uno sguardo nuovo e attento alla data considerata come anno di nascita delle avanguardie.