Lainate, scontro sulla A8. Tamponamento fra auto. Grave un uomo di 33 anni

È rimasto incastrato tra le lamiere delle suail 33enne peruviano, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano in seguito all’incidente stradale che si è verificato all’alba di domenica 2 marzo sull’strada A8 Milano-Varese. È successo poco dopo le cinque del mattina, tra il bivio A8- tangenziale Ovest Mi e il bivio A8/A9-Chiasso, in direzione Varese. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale l’mobilista, residente a Peschiera Borromeo, stava percorrendo quel tratto distrada quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato tamponato in modo violento da un’altra macchina che sopraggiungeva nella stessa corsia. L’impatto è stato atroce, il peruviano non ha potuto fare nulla per evitare lo. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112 e l’intervento dei soccorsi con due ambulanze, un’medica e l’elisoccorso.