L'Ail Salerno organizza l'evento "Donne in gioco – Il Benessere un affare di tutti"

Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 6 marzo, in occasione dell’arrivo della Giornata Internazionale della Donna, presso il P.O. “Andrea Tortora” di Pagani, si? terrà l’iniziativa “IN– Il.un “” di”,to da AILODV “Marco Tulimieri” e l’U.O.C. Ematologia del suddetto presidio ospedaliero, con il patrocinio dell’ASL di. Le pazienti oncoematologiche, in coppia con le dottoresse e le operatrici sanitarie, parteciperanno a una rielaborazione deltelevisivo “Affari Tuoi”, per l’occasione denominato “Il. undi”, in cui si alterneranno premi e sorprese.Questa giornata ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza di poter affiancare alla terapia medica anche altre attività di sostegno e riabilitative, che possano migliorare la qualità di vita delleche stanno affrontando un tumore del sangue, oltre a rendere un po’ più sereno il tempo di terapia delle pazienti.