Laghetti collinari, dalla Val d’Orcia soluzione per le risorse idriche

ArrivaToscana, in particolareVal, una risposta significativa ai cambiamenti climatici dal punto di vista della gestione della risorsa idrica a scopo irriguo. Ricca di invasi, in gergo scientifico SmAR (Small Agricultural Reservoirs), sono 1097 per un volume totale stimato di circa 6.7 milioni di m3 su una superficie di 161 ettari, e paradossalmente con ricorrenti problemi di siccità, la Valsi sta rivelando un’area ideale dove sperimentare la gestione partecipata dell’uso di acque non convenzionali (raccolta delle acque di ruscellamento) per limitare gli effetti della scarsità idrica. Grazie al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (Dagri) dell’Università di Firenze, promotore del Living Lab Val, ossia un ‘laboratorio vivente’ che opera a livello territoriale integrando processi d’innovazione e di ricerca in una partnership tra persone, pubblico e privato, si è giunti all’elaborazione di un Piano per il Bacino del fiume Orcia e a una procedura avanzata per la modellazione del sistema di invasinell’area con il software di bilancio idrologico Swat+.