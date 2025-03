Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Renato Pasqualetti: "Un punto di riferimento"

per tanti di noi ha rappresentato undipolitico e umano. È stato un professore, un amministratore, un intellettuale. Una persona ironica e colta". Centinaia di persone hanno voluto salutare, nella casa funeraria della Croce verde a Sforzacosta,, scomparso a 77 anni. Irene Manzi, deputata del Partito democratico, ha parlato nel corso della cerimonia laica di "una persona molto importate per Macerata, per tanti di noi unpolitico e umano, una persona che con la sua ironia e la sua cultura è stata importante per dare una prospettiva a questa città. Ricordarlo è stato spontaneo, c’è stato tanto affetto". Tra gli interventi che si sono susseguiti, quelli di Mauro Binci, di Fabio Tiberi, che ha ricordato della Filarmonica marchigiana, di Fabio Renzi, con cuiha condiviso tanto, della giornalista del Tg3 Maria Francesca Alfonsi, di Luca Cristini, che con lui ha lavorato al progetto Aleandri, e molti altri.