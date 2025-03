Ilfattoquotidiano.it - L’abitazione segreta, 5 telefoni, 60 schede Sim: i misteri sulla morte di Andrea Prospero. Su Telegram: “Cancellate le chat con lui”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Proseguono le indaginidi, il 19enne di Lanciano trovato senza vita il 29 gennaio in un appartamento del centro storico di Perugia. Accanto al corpo è stato rinvenuto un flacone di barbiturici, ma la famiglia continua a non credere all’ipotesi del suicidio. “Questo ragazzo con cinque, sessanta sim, due carte di credito non sue non è il figlio che ho conosciuto per 19 anni. Avevo due figli diversi o le cose qui non tornano. Cerco di capire chi fosse”, dichiara a Repubblica il padre, Michele, che da oltre un mese cerca rispostevita del figlio nei mesi precedenti alla sua. L’ultimo appuntamento noto risale al 24 gennaio, quandoavrebbe dovuto incontrare la sorella a pranzo, ma non si è mai presentato. Il corpo senza vita fu poi trovato dopo 5 giorni a poca distanza dall’ostello in cui era ospitato, in un’abitazione presa in affitto con un’agenzia immobiliare.