La vetta si avvicina Grassina vola al 90’

Girone A Camaiore-Sestese 0-0 (sabato). Alla capolista Camaiore bastava un punto per festeggiare la promozione con cinque gare del termine. Alla Sestese serviva una gara tranquilla per prepararsi per l’impegno di Coppa Italia di mercoledì con il Sansepolcro. Cenaia-Cuoiopelli 3-1 (sabato). Le reti: Neri (2), rig. Ferraro, Apolloni. Viareggio-Ponte Buggianese 0-0 (sabato). Solo uno scialbo pareggio. Girone B Nuova Foiano-Signa 1-1 (sabato). Sceso in campo rimaneggiato, il Signa giocando un buon secondo tempo con Baggiani riesce a pareggiare il conto aperto con il gol di Verdelli. Affrico-Lanciotto Campi 2-0. Vittoria meritata per l’Affrico che mantiene ben saldo il posto nei play off. Debutto casalingo di Renzi autore dell’assist vincente del gol di Russo. La rete iniziale porta la firma di Tacconi.